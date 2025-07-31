ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2025-2026: Üniversite Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? İşte Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Üniversiteye yerleşen öğrenciler dikkat! YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda elektronik ve yüz yüze kayıt tarihleri açıklandı. Gecikenler kayıt hakkını kaybedebilir. İşte adım adım kayıt rehberi…

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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2025-2026: Üniversite Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? İşte Kayıt İçin Gerekli Belgeler
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2025-YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adayları gözlerini kayıt tarihlerine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzunda, üniversite kayıt işlemlerine ilişkin tüm takvim ve başvuru detayları yer aldı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamamaları halinde haklarını kaybedecekleri uyarısı da yapıldı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Elektronik kayıtlar: 1-3 Eylül 2025

Yüz yüze (bizzat) kayıtlar: 1- 5 Eylül 2025

Adaylar, belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu süre zarfında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecek.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

Elektronik kayıtlar e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. E-kayıt yapan öğrenciler, üniversitelerin duyurularına göre ek belgeleri ilgili tarihlerde elden ya da çevrim içi olarak teslim edecek.

MEZUN OLAMAYANLAR İÇİN GEÇİCİ KAYIT UYGULAMASI

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2025-2026: Üniversite Kayıtları Ne Zaman, Nasıl Yapılır? İşte Kayıt İçin Gerekli Belgeler - Resim : 1

Lise eğitimini henüz tamamlamamış ve bütünleme ya da tek ders sınavına girecek adaylar için geçici kayıt yapılabilecek. Bu adayların:

Lise mezuniyet belgelerini en geç 31 Aralık 2025 (Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 30 Ocak 2026) tarihine kadar üniversiteye teslim etmeleri gerekiyor.

Belirtilen tarihe kadar mezuniyet belgesi sunamayanların geçici kayıtları silinecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma veya Mezuniyet Belgesi:

Aslı ya da okul tarafından onaylı örneği

Alan Bilgisi Belgesi (varsa):

Ek puanla yerleşen fakat diplomasında alanı yazmayan adaylardan istenebilir

Fotoğraf:

Üniversite talebine göre 12 adet vesikalık (4,5 cm x 6 cm)

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödeme Belgesi

Askerlik Durumu Sorgulaması:

e-Devlet üzerinden üniversite tarafından kontrol edilir

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Kaynak: Haber Merkezi

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