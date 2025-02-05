Un Kurdu İçeren Ürünlerin Marketlerde Satışına İzin Verildi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 10 Şubat'tan itibaren AB'de tüm marketlerde satılabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, gıda sektöründe çığır açan bir karara imza attı. 10 Şubat 2025 itibarıyla, ultraviyole ışınlarıyla işlenmiş un kurdu larvaları, gıda ürünlerinde kullanılmak üzere onaylandı. Bu karar, Avrupa'da gıda üretimi ve tüketimi konusunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
MARKETLERDE UN KURDU LARVASI İÇEREN ÜRÜNLER SATILACAK
Alınan karar doğrultusunda ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 10 Şubat'tan itibaren AB piyasalarında satılacak.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi.
EKMEK, MAKARNA, PEYNİR SÜT ÜRÜNLERİNDE OLACAK
Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek. Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde yazılacak.
UN KURDU NEDİR, NEDEN TÜKETİLİR?
Un kurdu, genellikle un depolarında bulunan küçük böceklerdir. Ancak, ultraviyole ışınları ile işlenerek zararsız hale getirilen bu larvalar, yüksek protein ve besin değeri taşıyor. Bu nedenle, özellikle gelecekteki nüfus artışı ve sürdürülebilir gıda üretimi gibi konularda önemli bir alternatif olarak görülüyor.