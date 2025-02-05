Un Kurdu İçeren Ürünlerin Marketlerde Satışına İzin Verildi: Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

UN KURDU NEDİR, NEDEN TÜKETİLİR?

Un kurdu, genellikle un depolarında bulunan küçük böceklerdir. Ancak, ultraviyole ışınları ile işlenerek zararsız hale getirilen bu larvalar, yüksek protein ve besin değeri taşıyor. Bu nedenle, özellikle gelecekteki nüfus artışı ve sürdürülebilir gıda üretimi gibi konularda önemli bir alternatif olarak görülüyor.