Un Kurabiyesini Doğru Hazırlamanın Yolu! Şeflerin Sakladığı Pişirme Tüyosu
Un kurabiyesi bu tarifle hazırlanırsa çok daha lezzetli oluyor ve bayatlamıyor.
Kurabiye yapımı, herkesin evde deneyebileceği keyifli bir aktivitedir. Ancak bazen istenilen sonucu elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte şeflerin sakladığı pişirme tüyolarıyla un kurabiyesini doğru hazırlamanın yolu!
Ağızda dağılan un kurabiyesi malzemeler;
1 Paket margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı nişasta
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
Ağızda dağılan un kurabiyesi yapılışı;
Oda sıcaklığında olan margarinimizi pudra şekeriyle yoğuruyoruz.
Sıvı yağ ve nişastayı ilave edip yoğurmaya devam ediyoruz.
Ardından unu yavaş yavaş ekleyip vanilyayı ekleyip ele yapışmayacak şekilde bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
Sonra hamurun bir kısmını alıp uzun uzun yuvarlayıp çatalla uzun çizgiler çiziyoruz.
Çizdikten sonra yamuk şekiller halinde kesiyoruz.
Kestiğimiz hamurları yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.
Bu şekilde 2 tepsi un kurabiyesi yapıyor.
170 derecelik fırında rengi değişmeyecek şekilde 25 dakika pişiriyoruz.
Soğumasını bekleyerek afiyetle yiyoruz.
Fotoğraflar: Youtube.com