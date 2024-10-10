Un Kurabiyesini Doğru Hazırlamanın Yolu! Şeflerin Sakladığı Pişirme Tüyosu

Kurabiye yapımı, herkesin evde deneyebileceği keyifli bir aktivitedir. Ancak bazen istenilen sonucu elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte şeflerin sakladığı pişirme tüyolarıyla un kurabiyesini doğru hazırlamanın yolu!

Ağızda dağılan un kurabiyesi malzemeler;

1 Paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 paket vanilya

Aldığı kadar un



Ağızda dağılan un kurabiyesi yapılışı;