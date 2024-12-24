Un Helvasını Pastaneciler Nasıl Yapıyor Belli Oldu! Lezzet Sırrı Çok Kolaymış
Un helvası yaparken bilmeniz gereken tüyo. Bakın un helvasını nasıl hazırlamak gerekiyormuş.
Un helvası, Türk mutfağının en köklü ve sevilen tatlılarından biridir. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bu lezzet, sadece özel günlerde değil, aynı zamanda aile buluşmalarında, anma törenlerinde ve günlük yaşamda da sıkça tercih edilir.
Un helvası, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle herkesin gönlünü kazanır. İşte temel malzemeler ve yapım aşamaları:
UN HELVASI TARİFİ
100 gram margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
Şerbeti için:
3.5 su bardağı şeker
4 bardak su
UN HELVASI YAPILIŞI
Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.
Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.
Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.
Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.
Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.
Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.
UN HELVASI YAPMANIN PÜF NOKTASI
Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.
Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.