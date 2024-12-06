Umumi Tuvaletlerin Kapılarının Altında Neden Boşluk Var? Nedenini İlk Kez Duyacaksınız

İçeride kilitlenme, bayılma gibi acil durumlarda bu boşluk sayesinde hızlı müdahale edilebiliyor. Özellikle çocuklar için de güvenli bir geçiş imkanı sunuyor.

Eğer tuvalette su kaçağı olursa, boşluk sayesinde suyun dışarı taşması kolaylaşıyor ve hasarın büyümesi engelleniyor.