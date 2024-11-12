Uludağ'ın Zirvesi Çöküyor: 4 Parçaya Bölündü

Uludağ'ın zirvesinde çekilen drone görüntüleri, dağın zirvesindeki erozyonun hızlandığını ve dağın yüksekliğinin giderek azaldığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Uludağ, özellikle zirve bölgesinde kuzeyden batıya doğru yaşanan aşınma, uzmanlara göre Uludağ’ın zamanla daha alçak bir dağa dönüşmesine neden olacak.

MARMARA BÖLGESİ'NİN EN YÜKSEK NOKTASI

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olarak bilinen ve Bursa'nın sembolü haline gelen Uludağ, kış sporları ve doğa turizmi için Türkiye’de ilk akla gelen yerlerden biri. Geniş bir alanı kaplayan ve 40 km uzunluğunda bir yapıya sahip olan Uludağ’ın Bursa’ya bakan tepeleri kademeli bir yapı sergilerken, Orhaneli’ne bakan yüzeyi daha dik bir görünüme sahip.

2.543 metre yüksekliğindeki bölgenin en yüksek zirvesi Karatepe, Bursa’dan da rahatlıkla görülebilen ancak yanlışlıkla en yüksek nokta zannedilen 2.486 metrelik Keşiştepe’den daha yüksekte yer alıyor.

4 MEVSİMİN GEZİ BÖLGESİ

Uludağ, doğa sporlarına ilgi duyanlar için 4 mevsim vazgeçilmez bir merkez. Çevresinde Sarıalan, Kirazlıyayla, Kadıyayla ve Softaboğan gibi birçok yayla bulunması, bölgeyi kampçılık, trekking ve oryantiring gibi farklı etkinlikler için de ideal kılıyor. Kış aylarında artan ziyaretçi yoğunluğuyla, Uludağ Türkiye'nin en tanınmış turizm yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Doğa tutkunları için benzersiz seyahat bölgelerinden biri olan Uludağ, son dönemlerde yavaş yavaş büyük bir değişime gidiyor.

Uludağ'ın zirvesindeki aşınma her geçen gün artıyor. Bölgenin en yüksek noktası olan Karatepe’nin sırt hattında kuzeyden batıya doğru görülen aşınmanın, Uludağ’ın gelecekte daha alçak bir dağ haline gelmesine yol açabileceği belirtiliyor.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE 4 AYRI BÖLGE OLUŞTU

Uludağ'ın zirvesini etkileyen faktörlere ilişkin olarak konuşan Şentürk, kuzeyden batı yönüne doğru kar, fırtına, yağmur ve çığ gibi durumların aşınmaya neden olarak zirvede çöküntü gerçekleştirdiğini belirtti. Şentürk, "Bu aşınma ve çöküntü sonrası 4 ayrı sirk bölgesi oluştu. Aşınma sürekli devam etmekte. Uzun yıllar sonra bu sırt hattı tamamen aşınıp Uludağ daha alçak bir dağ haline dönüşecek. Meydana gelen bu oluşumlar bize bu sonucu gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA