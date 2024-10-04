Ülkelerin Sınırları Sil Baştan Değişti! Karar Resmen Onaylandı
İklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullar, iki ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesine neden oluyor. Avrupa kıtasının aşırı ısınması, bu değişikliğin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
İsviçre hükümeti, İtalya ile olan sınırlarının, eriyen buzullar nedeniyle yeniden belirlenmesi sürecine girdiğini duyurdu. Bu çerçevede, Alpler’in en yüksek zirvelerinden biri olan Matterhorn’un eteklerindeki sınır değişikliği konusunda iki ülke arasında anlaşma sağlandı.
İsviçre hükümeti, yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle birlikte doğal unsurlar değişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlamak zorundayız" ifadelerini kullandı. Düzenleme, İsviçre'de resmi olarak onaylanırken, İtalya'daki onay sürecinin devam ettiği bildirildi. Her iki taraf da imza sürecini tamamladıktan sonra, anlaşmanın detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olarak buzullar üzerinde ciddi etkilere yol açıyor. İsviçre'de geçen yıl buzulların hacminin yüzde 4’ünü kaybettiği kaydedildi ve bu, ülkede kaydedilen ikinci en büyük yıllık düşüş oldu. Daha önce, 2022 yılında en büyük düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, Matterhorn yakınlarındaki bir buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcısının kalıntıları, geçen yıl temmuz ayında eriyen buz içinde bulundu. İtalya'da ise 2022 yılında bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.