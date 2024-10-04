Ülkelerin Sınırları Sil Baştan Değişti! Karar Resmen Onaylandı

Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olarak buzullar üzerinde ciddi etkilere yol açıyor. İsviçre'de geçen yıl buzulların hacminin yüzde 4’ünü kaybettiği kaydedildi ve bu, ülkede kaydedilen ikinci en büyük yıllık düşüş oldu. Daha önce, 2022 yılında en büyük düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca, Matterhorn yakınlarındaki bir buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcısının kalıntıları, geçen yıl temmuz ayında eriyen buz içinde bulundu. İtalya'da ise 2022 yılında bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.