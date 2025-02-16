Ülkelere Göre Kan Grupları Belli Oldu: Türkiye’de O Kan Grubu Çıtayı Yükseltti

Kan, insan vücudunun en temel bileşenlerinden biri olarak hayati işlevler üstlenir. Oksijen ve besin maddelerini taşır, bağışıklık sistemi için antikorları barındırır ve karbondioksit ile toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak her kişinin kanı aynı değildir. Kan grupları, genetik ve etnik kökenin etkisiyle belirlenir ve dünya genelinde farklı oranlarda dağılım gösterir.

Kan grupları, kanda bulunan antijenlere göre sınıflandırılır ve en yaygın olarak bilinen sistem ABO ve Rh faktörüdür. Dünya genelinde 8 ana kan grubu bulunurken, farklı antijen kombinasyonları bu sayıyı 36’ya kadar çıkarabiliyor.