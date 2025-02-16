Ülkelere Göre Kan Grupları Belli Oldu: Türkiye’de O Kan Grubu Çıtayı Yükseltti
Ülkeler üzerinde kan gruplarına ilişkin yapılan araştırmada ülkelere göre kan grupları dağılımı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kan, insan vücudunun en temel bileşenlerinden biri olarak hayati işlevler üstlenir. Oksijen ve besin maddelerini taşır, bağışıklık sistemi için antikorları barındırır ve karbondioksit ile toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak her kişinin kanı aynı değildir. Kan grupları, genetik ve etnik kökenin etkisiyle belirlenir ve dünya genelinde farklı oranlarda dağılım gösterir.
Kan grupları, kanda bulunan antijenlere göre sınıflandırılır ve en yaygın olarak bilinen sistem ABO ve Rh faktörüdür. Dünya genelinde 8 ana kan grubu bulunurken, farklı antijen kombinasyonları bu sayıyı 36’ya kadar çıkarabiliyor.
DÜNYADA EN YAYGIN VE EN NADİR KAN GRUPLARI
Dünya genelinde en yaygın kan grubu O Rh pozitif (O +) olarak öne çıkıyor. Küresel nüfusun yaklaşık %37’si bu gruba sahip. En nadir görülen kan grubu ise AB Rh negatif (AB -) olup, dünya nüfusunun yalnızca %0,40’ında bulunuyor. Ancak bu oranlar bölgesel ve etnik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
BÖLGELERE GÖRE KAN GRUPLARININ DAĞILIMI
KARAYİPLER
Karayip ülkelerinde en yaygın kan grubu O + olurken, Jamaika'da ise B + kan grubu daha sık görülüyor.
AVRUPA
Avrupa’da en yaygın kan grubu A +. Danimarka, Norveç, Avusturya ve Ukrayna'da nüfusun %40'ı bu gruba sahip. Türkiye’de ise A + kan grubu %37,8 ile en yaygınken, O + %29,8 ile ikinci sırada ve B + %14,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.
AFRİKA
Afrika kıtasında en baskın kan grubu O + olarak öne çıkıyor. Gana, Libya, Kongo ve Mısır gibi ülkelerde O - kan grubuna sahip bireyler de diğer bölgelere göre daha fazla.
ORTA DOĞU
Orta Doğu ülkelerinde en yaygın kan grubu O + olup, nüfusun %41'inden fazlası bu gruba ait. Lübnan, güçlü bir O ve A - kan grubu popülasyonuna sahip nadir ülkelerden biri.
OKYANUSYA
Bölgedeki baskın kan grupları O + ve A +. Ancak Fiji’de B + kan grubuna sahip bireylerin oranı diğer Okyanusya ülkelerine kıyasla daha yüksek.
ASYA
Asya kıtasında O + en yaygın kan grubu olmayı sürdürse de, B grubu da yüksek oranlarda görülüyor. Çin’de nüfusun yaklaşık %20’si B kan grubuna sahip. Hindistan ve Orta Asya ülkelerinde de B kan grubu yaygınken, Azerbaycan ve Ermenistan gibi Batı Asya ülkelerinde A + kan grubu daha sık rastlanıyor.
KAN GRUPLARI KÜLTÜREL VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ GÖSTERİYOR
Kan grupları, sadece tıbbi açıdan değil, aynı zamanda genetik çeşitliliğin ve etnik dağılımın da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Genetik faktörler, belirli kan gruplarının belirli bölgelerde neden daha sık görüldüğünü açıklarken, kültürel etkileşimler de bu dağılımın zaman içinde değişmesine neden olabiliyor.