Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak

Türkiye’nin demir yolu taşımacılığına önemli bir yenilik geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladı. Bu yenilik, tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. İşte detaylar…

Kaynak: AA

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Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor! Yerli ve Milli İmkanlarla Yapıldı, Artık Böyle Olacak - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından yürütülen OTMİ (Otonom Tren Yönetim Sistemi) çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı.

OTONOM MUAYENE İLE GÜVENLİK ARTACAK

Bakan Uraloğlu, OTMİ'lerin mevcut muayene istasyonlarından daha ileri seviyede hizmet vereceğini belirtti. "Trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hatalarıyla olağan dışı ısınmalar gibi kusurlar önceden tespit edilebilecek" ifadelerine yer verirken, araçlardaki kusurların büyük kayıplara yol açmadan belirlenmesi sağlanacak.

DİJİTALLEŞME VE AKILLI SİSTEMLER

Uraloğlu, demiryollarındaki dijitalleşme ve akıllı sistem dönüşümünün önemli bir parçası olan Otonom Tren Yönetim Sistemi (OTMİ) ile birlikte, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ile yük taşımacılığının mümkün hale geleceğini belirtti. Uraloğlu, "OTMİ sayesinde demir yolu araçlarının bakım ve onarımında dışa bağımlılığımız azalacak ve işletme maliyetlerimiz düşecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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