Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlere Olağanüstü 15 Yer: Çok Az Parayla En Güzel Tatil

6.Olimpos, Antalya

Tarihi kalıntılar, doğal güzellikler ve ağaç evleri ile ünlü Olimpos, doğa ve tarih severler için ideal bir tatil beldesidir.

7.Şirince, İzmir

İzmir’e bağlı Şirince, taş evleri ve dar sokaklarıyla kültürel ve doğal güzellikler sunar. Şarapları ve el yapımı ürünleri ile tanınan köy, huzurlu bir kaçış noktasıdır.

8.Cunda Adası, Balıkesir

Ege Denizi'nde yer alan Cunda Adası, taş sokakları, tarihi Rum evleri ve nefis deniz ürünleri ile ünlüdür. Sessiz ve huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyenler için ideal bir yerdir.

9.Çıralı, Antalya

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı, doğal güzellikleri ve sakinliği ile bilinir. Caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanı olan bu bölge, doğa ile iç içe huzurlu bir tatil sunar.

10.Ayvalık, Balıkesir

Ayvalık, tarihi Rum evleri, zeytinlikleri ve temiz plajları ile tanınır. Ege kıyısındaki bu şirin kasaba, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla ilgi çeker.