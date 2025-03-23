Ucu Kaçıp Katlanan Alüminyum Folyoyu Saniyeler İçinde Normale Döndürüyor! Babaanne Tüyosu Ortaya Çıktı

BABAANNE TÜYOSU ORTAYA ÇIKTI

ABD’li bir sosyal medya kullanıcısı, mutfakta hayatı kolaylaştıran püf noktalarını paylaşırken, büyükannesinden öğrendiği bu yöntemi takipçileriyle paylaştı. Alüminyum folyo tüyosunda, eğer alüminyum folyonuz sürekli kısa şeritler halinde kopuyorsa, uygulamanız gereken yöntem oldukça basit. Tertemiz bir alüminyum folyo için şu yöntemi uygulayabilirsiniz: