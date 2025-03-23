Ucu Kaçıp Katlanan Alüminyum Folyoyu Saniyeler İçinde Normale Döndürüyor! Babaanne Tüyosu Ortaya Çıktı
Mutfakta yemek hazırlarken alüminyum folyonun istenmeyen şekilde şeritler halinde kopması, birçok kişinin karşılaştığı sinir bozucu bir durum. Fakat alüminyum folyonun katlanmasını saniyeler içinde çözen bir yöntem bulunuyor.
Tek parça halinde kullanılması gereken folyo, bazen rulo üzerinde yapışarak küçük parçalar halinde ayrılabiliyor. Ancak, basit bir yöntemle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.
BABAANNE TÜYOSU ORTAYA ÇIKTI
ABD’li bir sosyal medya kullanıcısı, mutfakta hayatı kolaylaştıran püf noktalarını paylaşırken, büyükannesinden öğrendiği bu yöntemi takipçileriyle paylaştı. Alüminyum folyo tüyosunda, eğer alüminyum folyonuz sürekli kısa şeritler halinde kopuyorsa, uygulamanız gereken yöntem oldukça basit. Tertemiz bir alüminyum folyo için şu yöntemi uygulayabilirsiniz:
-Folyonun küçük bir parçasını koparın ve elinizle sıkıştırarak küçük bir top haline getirin.
-Bu folyo topunu, rulo üzerinde yapışarak şeritler halinde kopan bölgeye sürtün.
-Parçalanmış olan bölge düzelene kadar ovalamaya devam edin.
-Son olarak, ruloyu çektiğinizde tek parça halinde açıldığını göreceksiniz.