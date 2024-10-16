Ücretsiz Olarak Düzenlendi! Kadınlar Güne Böyle Başlıyor

Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda yoga eğitmeni rehberliğinde yapılan çalışmalar, katılımcılara hem zihinsel hem de fiziksel farkındalık sağlıyor. Kadınlara özel ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde, katılımcılar çeşitli yoga pozlarıyla vücutlarını esnetirken aynı zamanda stres atıyor. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı kursta; esneklik, denge, nefes teknikleri üzerine çalışmalar yapıldı.

Kadınların hem zinde bir yaşam sürmesi hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Sabah sporlarımız kadınlarımız tarafından yoğun bir talep görüyor. Bu çalışmalarla sabah erken saatlerde enerjik bir şekilde güne başlayan kadınlar, gün içerisinde yaşamlarını daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürme imkanı da bulmuş oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, uzun yaşam şehri Nazillimizde bu tür çalışmaların daha da geniş katılımlarla devam etmesini umuyorum” dedi.

Kaynak: İHA