'Ücretsiz Dağıtıyoruz' Dedi, Kimseyi İnandıramadı: 'Bedava Satmakta Bile Zorluk Çekiyoruz'

Konuyla alakalı konuşan esnaf Hayri Karacan, "Sezon bitiyor, elimizde kalan dondurmalar zayii olmasın ve seneye satmak zorunda kalmayalım diye bedava dağıttık. Satmadığımız zaman dondurucuya atacağız, seneye satmamız gerekiyor, biz onu yapmıyoruz. Ziyan olacağına vatandaş bedava yesin. Biz her sene bunu yapıyoruz. Aşağı yukarı 200 litre dondurma dağıttık. Vatandaş bedava dağıttığımıza inanmıyor. Bedava satmakta bile zorluk çekiyoruz. Aslında ziyan olmuyor. Diğer dondurmacılar bunu dondurucuya atıyor, seneye sezon başında satmaya başlıyorlar. Bence sağlıklı değil. Hem milletin duasını alıyoruz hem de devamlı taze ürün satmış oluyoruz" dedi.