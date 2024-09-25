Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız

Neden Üçlü Priz Kullanımından Kaçınmalıyız?

Üçlü prizler, birden fazla cihazın aynı anda çalışmasına olanak tanır. Ancak, bu durum elektrik akımında aşırı yüklenmelere yol açarak yangın riski oluşturabilir.

Cihazların aşırı ısınması, hem cihazların hem de prizlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu durum, cihazların ömrünü kısaltır ve arızalanmalarına yol açar.

Elektrik kaçakları ve kısa devreler, üçlü priz kullanımı sırasında daha sık görülür. Bu tür durumlar ciddi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.