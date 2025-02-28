Uçakta Yasak Olan Eşyalar! Valizde Bulunursa Anında El Konulacak
Hava yolu seyahati, hız ve konfor açısından en çok tercih edilen ulaşım yöntemlerinden biri olsa da, uçuş güvenliği nedeniyle yolcu bagajlarına bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Valizinde belirli ürünleri bulunduran yolcular, havaalanı güvenliği tarafından uyarılıyor ve bu eşyalara el konulabiliyor. İşte, uçuş öncesinde dikkat edilmesi gereken yasaklı eşyalar listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
Hava yolu şirketleri, uçuş sırasında hem yolcu güvenliğini hem de operasyonel süreçleri koruma altına almak için belirli kısıtlamalar getiriyor. Bu nedenle uçak altı bagajında ve kabin bagajında taşınması yasak olan eşyalar bulunuyor. Özellikle tehlikeli madde sınıfına giren ürünler, bagaj kontrollerinde tespit edildiğinde güvenlik tarafından alıkonuluyor.
TEHLİKELİ MADDELER
Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: Benzin, çakmak gazı, havai fişek ve ispirto gibi yanıcı maddeler hem kabin hem de kayıtlı bagajda taşınamaz.
Kimyasal Maddeler: Boya, tiner, tarım ilaçları ve cıva içeren termometreler uçuş güvenliği açısından yasaktır.
Basınçlı Kaplar: Saç spreyi ve basınçlı kutuların taşınmasına birçok hava yolu şirketi tarafından izin verilmez.
KESİCİ VE DELİCİ ALETLER
Güvenlik riski oluşturabilecek kesici ve delici aletler, bagaj kontrollerinde sıkı denetime tabidir.
Büyük Bıçaklar: Mutfak ve av bıçakları gibi keskin eşyalar valizde bulundurulamaz.
Alet Takımları: Tornavida, pense ve benzeri aletler, potansiyel güvenlik riski taşıdığı için yasaklıdır.
KABİN BAGAJINDA TAŞINMASI YASAK OLAN EŞYALAR
Kabin bagajında taşınabilecek eşyalar konusunda daha sıkı kurallar uygulanır. Özellikle sıvılar, bataryalar ve bazı kişisel eşyalar için belirli sınırlamalar bulunur.
Sıvı Ürünler: Kabin bagajında her biri en fazla 100 ml olacak şekilde sıvı taşınabilir. Güvenlik kontrolünden geçerken, bu ürünlerin şeffaf ve kilitli bir poşette olması gerekir.
Kozmetik Ürünleri: Parfüm ve benzeri ürünler belirli limitler dahilinde kabul edilir.
Alkol ve İçecekler: Güvenlik noktasını geçtikten sonra havalimanındaki mağazalardan alınan içecekler kabin bagajında taşınabilir.
Bataryalar ve Powerbankler: 100 Wh’den büyük bataryalar kesinlikle kabin bagajında veya uçak altı bagajında taşınamaz.
Elektronik Sigara: Yanınızda taşımanıza izin verilse de bazı ülkelerde tamamen yasak olabilir.
Kesici Aletler: Manikür setleri ve tıraş bıçakları kabin bagajında bulundurulamaz.
UÇAK ALTI BAGAJINDA KISITLAMALAR
Kabin bagajına kıyasla uçak altı bagajı daha geniş taşıma kapasitesine sahip olsa da, bazı eşyaların taşınmasına yine de izin verilmez.
Yanıcı ve Tehlikeli Maddeler: Patlayıcı veya yanıcı özellikteki maddeler kesinlikle yasaktır.
Elektrikli Cihazlar: Lityum bataryalı cihazlar riskli kabul edildiği için bazıları sadece kabin bagajında taşınabilir.
Silahlar ve Cephaneler: Av tüfekleri veya spor amaçlı yaylar özel izinle taşınabilir.
Kamp Ekipmanları: Kamp ocakları ve yakıtları uçak altı bagajında taşınamaz.
Değerli Eşyalar ve Belgeler: Güvenlik açısından değerli eşyaların kabin bagajında taşınması önerilir.
BAGAJ KONTROLLERİ NASIL YAPILIYOR?
Havalimanlarında bagajlar, güvenlik prosedürleri kapsamında X-ray cihazlarıyla taranıyor. Şüpheli durumlarda detaylı inceleme yapılabiliyor ve bazı bagajlar manuel kontrole tabi tutulabiliyor. Bu süreçte güvenlik görevlileriyle iş birliği yaparak bagaj kontrolünün sorunsuz tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
Her hava yolu şirketinin kendi belirlediği güvenlik politikaları bulunabileceğinden, uçuş öncesinde güncel kuralları kontrol etmek önemli. Eğer taşımak zorunda olduğunuz bir eşya yasak kapsamında ise, alternatif olarak kargo şirketleri aracılığıyla göndermeyi düşünebilirsiniz.