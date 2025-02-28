Uçakta Yasak Olan Eşyalar! Valizde Bulunursa Anında El Konulacak

Hava yolu şirketleri, uçuş sırasında hem yolcu güvenliğini hem de operasyonel süreçleri koruma altına almak için belirli kısıtlamalar getiriyor. Bu nedenle uçak altı bagajında ve kabin bagajında taşınması yasak olan eşyalar bulunuyor. Özellikle tehlikeli madde sınıfına giren ürünler, bagaj kontrollerinde tespit edildiğinde güvenlik tarafından alıkonuluyor.

TEHLİKELİ MADDELER

Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: Benzin, çakmak gazı, havai fişek ve ispirto gibi yanıcı maddeler hem kabin hem de kayıtlı bagajda taşınamaz.

Kimyasal Maddeler: Boya, tiner, tarım ilaçları ve cıva içeren termometreler uçuş güvenliği açısından yasaktır.

Basınçlı Kaplar: Saç spreyi ve basınçlı kutuların taşınmasına birçok hava yolu şirketi tarafından izin verilmez.