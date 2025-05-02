Uçakların Soğuk Olmasının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Hayati Önemi Varmış

Uçakla seyahat edenlerin neredeyse tamamı aynı sorunu yaşıyor: Soğuk kabin havası. Birçok yolcu bu durumu konforla ilgili bir tercih zannetse de, işin aslı çok daha farklı ve hayati bir sebebe dayanıyor. Uzmanlar, uçak içindeki serinliğin ardında sağlık açısından son derece önemli bir neden olduğunu vurguluyor.

KABİNLERİN SOĞUK OLMASI GÜVENLİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Uçuş sırasında kandaki oksijen seviyesi normalden daha düşük olabilir. Bu durum, özellikle sıcak bir kabin ortamında vücudun zorlanmasına ve bayılma riskinin artmasına neden olabiliyor. Ancak serin bir ortam, vücudun metabolik hızını düşürerek bu riski azaltıyor. Yani kabindeki düşük sıcaklık, yolcuların sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

BAKTERİ VE VİRÜSLERİN YAYILIMI YAVAŞLIYOR

Uçakların içindeki hava, dışarıdan alınan hava filtrelenerek kabine veriliyor. Bu hava genellikle kuru ve düşük basınçlı olduğu için sıcaklık da hassas bir şekilde ayarlanmak zorunda. Soğuk hava, hem hava dolaşım sisteminin daha verimli çalışmasını sağlıyor hem de bakteri ve virüslerin yayılımını yavaşlatıyor.

ÜŞÜTEN HAVA ASLINDA SİZİ KORUYOR

Uçuş görevlilerine göre, yolculuk sırasında ihtiyaç duyulan o hırka ya da battaniyenin nedeni sadece konfor değil, vücut sağlığını korumaya yönelik bir önlem. Görünen o ki, uçakların içindeki serin hava düşündüğümüzden çok daha kritik bir işlev görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi