Uçakların Pist Boşken Dakikalarca Beklemesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Jetwash, uçağın motorlarından kaynaklanan kuvvetli bir hava akımıdır ve bu, hafif nesneleri bile savurabilecek kadar tehlikelidir. Kanat ucu girdapları ise, uçak havalandıktan sonra birkaç dakika boyunca havada kalan ve yapay türbülans oluşturan akımlardır. Bu girdaplar, diğer uçaklar için ciddi bir risk oluşturabilir; zira başka bir uçağın bu akımlara girmesi durumunda, kontrol kaybı yaşanma ihtimali oldukça yüksektir.