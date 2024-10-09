Uçakların Pist Boşken Dakikalarca Beklemesinin Nedeni Ortaya Çıktı
Uçaklar havaalanında kalkış sırasında pist boş olmasına rağmen bir süre beklemek zorunda... İşte uçakların beklemesinin nedeni...
Kaynak: Haber Merkezi
Uçaklar, kalkış sırasında sıklıkla pistte beklemek zorunda kalıyor. Bu bekleme süresinin ardında yatan nedenler, yolcu güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
Kalkış sırasında uçaklar, iki önemli güç kullanır: "jetwash" ve "kanat ucu girdapları."
Jetwash, uçağın motorlarından kaynaklanan kuvvetli bir hava akımıdır ve bu, hafif nesneleri bile savurabilecek kadar tehlikelidir. Kanat ucu girdapları ise, uçak havalandıktan sonra birkaç dakika boyunca havada kalan ve yapay türbülans oluşturan akımlardır. Bu girdaplar, diğer uçaklar için ciddi bir risk oluşturabilir; zira başka bir uçağın bu akımlara girmesi durumunda, kontrol kaybı yaşanma ihtimali oldukça yüksektir.
Bu sebeplerle, uçakların kalkışları arasında en az 3 dakikalık bir bekleme süresi gerekmektedir. Örneğin, "ağır" kategorideki bir uçağın ardından kalkış yapacak olan bir uçağın, en az 2 dakika beklemesi gerekir. İnişlerde de benzer güvenlik önlemleri geçerlidir; "ağır" bir uçağın ardından "hafif" bir uçağın inişi için en az 14 kilometre mesafe bırakılmalıdır.
Uçakların pistte bekleme süreleri, hava trafik kontrol sisteminin bir parçasıdır. Hava trafik kontrolörleri, uçakların güvenli bir şekilde havalanabilmesi için pistteki bekleme sürelerini ve takip mesafelerini belirler. Uçaklar, kontrolörlerin "Sıraya gir ve bekle" komutunu aldıktan sonra, bekleme süresini tamamlayarak kalkış için hazır hale gelirler.