Uçaklardaki En Güvenli Koltuk Belli Oldu: Uzmanlar Açıkladı! Check-in'i Bu Koltuklarda Yapın
Uçak yolculukları, hem iş hem de tatil için sıkça tercih edilen bir ulaşım yöntemi. Ancak, yaşanan bazı kazalar nedeniyle seyahat öncesi endişeler de artıyor. Peki, uçakta en güvenli koltuk neresi? İşte uzmanların bu konudaki görüşleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan çeşitli araştırmalar, uçakta en güvenli bölgenin arka kısım olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kuyruk kısmında oturan yolcuların hayatta kalma oranı, diğer bölümlere göre daha yüksek. Bunun nedeni, uçak kazalarında genellikle burun veya kanat kısmının daha fazla hasar görmesi.
NEDEN ARKA KISIM DAHA GÜVENLİ?
Uçak kazası durumunda, çarpma enerjisi genellikle uçağın ön kısmında yoğunlaşıyor. Bu nedenle, arka kısımda oturan yolcular daha az şiddetli bir etkiyle karşılaşıyor.
Arka kısımda oturan yolcular, acil durum çıkışlarına genellikle daha yakın olduklarından, tahliye sırasında daha hızlı hareket edebiliyorlar.
Kanatların üzerinde yer alan orta kısım, genel olarak güvenli kabul edilse de, arka kısım kadar güvenli değil.
Uçağın ön kısmı, özellikle pilot kabinine yakın olan bölümler, kaza durumunda daha fazla risk taşıyor.