Uçaklardaki En Güvenli Koltuk Belli Oldu: Uzmanlar Açıkladı! Check-in'i Bu Koltuklarda Yapın

Yapılan çeşitli araştırmalar, uçakta en güvenli bölgenin arka kısım olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kuyruk kısmında oturan yolcuların hayatta kalma oranı, diğer bölümlere göre daha yüksek. Bunun nedeni, uçak kazalarında genellikle burun veya kanat kısmının daha fazla hasar görmesi.