Uçaklar Neden Alkolle Yıkanır? Duyunca Hak Vereceksiniz
Her gün binlerce insanı bir noktadan bir noktaya taşıyan uçaklar ya da pistler neden alkolle yıkanıyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Havacılık kurallarına baktığımız zaman birçok ilginç detayla karşılaşabiliyoruz. Uçak ya da pistlerin alkolle yıkanması da bunlardan biri. Alkol, yüzyıllardır bilinen etkili bir dezenfektandır. Uçakların iç yüzeylerindeki koltuklar, tuvaletler, yemek servis alanları gibi birçok noktada potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaların bulunma riski var. Alkol, bu mikroorganizmaları etkisiz hale getirerek uçak içinde hijyenik bir ortam oluşturulmasına yardımcı olur.
SUYA GÖRE DAHA HIZLI BUHARLAŞIR
Alkol, suya göre çok daha hızlı buharlaşır. Bu özelliği sayesinde uçakların temizlik süresi kısalır ve uçuşlara daha kısa sürede başlanabilir. Ayrıca alkol, yüzeyde herhangi bir leke veya kalıntı bırakmaz. Bu sayede uçakların iç yüzeyleri temiz ve parlak görünür.
Uçaklar, seferler sırasında farklı iklim ve hava koşullarına maruz kalır. Alkol bazlı temizleyiciler, bu değişken koşullarda bile etkinliğini koruyarak hijyenin sürekliliğini sağlar.