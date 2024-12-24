Uçaklar Neden Alkolle Yıkanır? Duyunca Hak Vereceksiniz

SUYA GÖRE DAHA HIZLI BUHARLAŞIR

Alkol, suya göre çok daha hızlı buharlaşır. Bu özelliği sayesinde uçakların temizlik süresi kısalır ve uçuşlara daha kısa sürede başlanabilir. Ayrıca alkol, yüzeyde herhangi bir leke veya kalıntı bırakmaz. Bu sayede uçakların iç yüzeyleri temiz ve parlak görünür.

Uçaklar, seferler sırasında farklı iklim ve hava koşullarına maruz kalır. Alkol bazlı temizleyiciler, bu değişken koşullarda bile etkinliğini koruyarak hijyenin sürekliliğini sağlar.