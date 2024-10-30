Uçağın Kalkış ve İniş Sırasında Koltuğunuzun Dik Olmasının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Bir Daha Yatırmayacaksınız

DİK POZİSYONDA OTURMAK ÇOK DAHA GÜVENLİ

Ölümcül hava kazalarının %67’si kalkış ve iniş sırasında gerçekleşiyor. Bu nedenle, yolcuların dik pozisyonda oturması, hem kendi güvenlikleri hem de etraflarındaki yolcular için son derece önemlidir. Dik oturarak, acil durum anonslarını daha iyi duymak ve çıkış yollarına hızlı erişim sağlamak da mümkündür.