Uçağın Kalkış ve İniş Sırasında Koltuğunuzun Dik Olmasının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı: Duyunca Bir Daha Yatırmayacaksınız
Uçak koltuğunuzun kalkış ve iniş sırasında dik konumda olmasının gerçek nedeni ortaya çıktı. Bunu duyduğunuzda bir daha asla koltuğunuzu yatay pozisyona almayacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Uçak seyahatleri sırasında, kalkış ve iniş anlarında koltuğunuzu dik konumda tutmanın önemini hiç düşündünüz mü? Bu basit ama hayati kural, yalnızca arkanızdaki yolcuyu rahatsız etmemekle kalmayıp, uçuş güvenliği açısından da kritik bir rol oynamaktadır.
Kalkış ve iniş, uçuşun en tehlikeli aşamalarıdır. Bu nedenle, uçuş görevlilerinin “Lütfen koltuğunuzu dik konuma getirin” uyarısı, önemle dikkate alınmalıdır. Koltuğun dik konumda olması, olası acil durumlarda tahliye sürecini kolaylaştırır. Yatmış bir koltuk, arkanızdaki yolcunun çıkış kapılarına erişimini zorlaştırabilir; bu da hayati bir durumdaysa büyük bir tehlike oluşturur.
YARALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Ayrıca, dik oturmak, yolcunun güvenliğini artırır. Kalkış veya iniş sırasında yaşanabilecek ani frenlemeler, türbülanslar veya sert inişlerde, dik pozisyonda olmak yaralanma riskini azaltır. Yatık bir koltuk, ani hareketlerde yolcunun öne fırlamasına neden olabilir, bu da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
DİK POZİSYONDA OTURMAK ÇOK DAHA GÜVENLİ
Ölümcül hava kazalarının %67’si kalkış ve iniş sırasında gerçekleşiyor. Bu nedenle, yolcuların dik pozisyonda oturması, hem kendi güvenlikleri hem de etraflarındaki yolcular için son derece önemlidir. Dik oturarak, acil durum anonslarını daha iyi duymak ve çıkış yollarına hızlı erişim sağlamak da mümkündür.