Üç Yıllık Gemi Yolculuğu İçin Her Şeyini Sattı: WhatsApp Mesajları Nedeniyle Gemiden Atıldı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan boşanmış ve iki çocuk annesi Jenny Phoenix, Avrupa, Asya ve Amerika'yı kapsayan üç yıllık bir gemi seyahati için tüm birikimini sattı.



Telegraph'ın haberine göre; büyük gecikmelerin ardından seyahate başlayan kruvaziyer gemisinde yolculuk başlangıçta rüya gibiydi. Buna karşın Villa Vie Odyssey gemisinde yaşanan arızalar nedeniyle gemi, 3 ay boyunca hareket edemedi. Yolculuğun yeniden başlayacağının belirtilmesinin ardından heyecanlanan yolcular arasında bulunan 68 yaşındaki Jenny Phoenix, yolculuğun geri kalanında yeni eşyalar satın almak için Florida'da gezintiye çıkmaya karar verdi.



WHATSAPP MESAJLARI YÜZÜNDEN GEMİDEN ATILDI



Phoenix için yolculuktan kovulmasına neden olan olay ise, seyahate katılanların bulunduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlar oldu. Geminin daha fazla oyalanmaması ve hızlıca Miami'ye gitmesi için WhatsApp grubuna mesaj gönderen ve Avrupa'daki durakların pas geçileceğini söyleyen kadın, bu yalanının ardından grupta büyük bir kargaşaya yol açtı.