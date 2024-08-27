Üç Arkadaş Ormanda Bulunca Sevinçten Oynamaya Başladı: Kilosu Altından Daha Değerli

Bolu'da yaşayan iki kardeş, bir arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda mantar toplamak için Burdur'a gitti. 3 kişi, kilosu gram altından daha değerli olan 5 kiloluk kuzugöbeği mantarı bulunca sevinçten zeybek oynamaya başladı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

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Üç Arkadaş Ormanda Bulunca Sevinçten Oynamaya Başladı: Kilosu Altından Daha Değerli - Resim: 1

Birçok mantar türünün kilogram fiyatı binlerce lirayı bulurken, bu durum Türkiye'nin dört bir yanında mantar avcılarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Çok nadir görülen türlerin binlerce liradan satıldığını öğrenen 3 kişi, yaşadıkları Bolu'dan Burdur'a giderek ormanda mantar aramaya başladı. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Burdur’un Aziziye köyünde gittiği ormanlık alanda, hayal ettiğinin fazlasını buldu.

FİYATI ALTINI SOLLADI

Gittikleri bölgede, Sedin ve ladin türü ağaçların diplerinde kilolarca mantar bulunduğunu fark eden 3 kişi, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Kilogramı 3 bin liranın üzerinde olan mantarlardan 5 kilo toplayan arkadaş grubu, kazançlarını zeybek oynayarak kutladı.

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