Tuzu Meğer Buzdolabında Saklamak Gerekiyormuş: Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Buzdolabınızı temiz ve ferah tutmak için yapmanız gereken tek şey, küçük bir kaseye tuz koyarak buzdolabınızın bir köşesine yerleştirmek. Birkaç haftada bir tuzu yenilemek yeterli olacaktır. Bu basit yöntemle buzdolabınız hem daha temiz bir kokuya kavuşacak hem de yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalacaktır.