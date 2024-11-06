Tuzluğun Kapağını Mutlaka Kapatın: Açık Bırakmak Bakın Neye Sebep Oluyormuş
Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan tuz, yanlış saklama koşullarında beklenmedik sağlık risklerine yol açabiliyor. Peki, tuzu muhafaza ederken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yemeklere ve salatalara lezzet katan tuz, doğru saklanmadığında faydasından çok zarar getirebilir. Özellikle tuzun saklandığı kabın kapağının sürekli kapalı olması büyük önem taşır. Kapağı açık bırakılan tuzdaki iyot, havayla temas ettiğinde zamanla kaybolur.
İyot, vücudun tiroid bezinin sağlıklı çalışması için elzem bir mineraldir. Tuzun kapağının açık bırakılması, iyot kaybına ve böylece tuzun besin değerinin azalmasına neden olur.
Bu yüzden, tuzun faydalarını tam olarak koruyabilmek için saklama kabının kapağının her zaman kapalı tutulması önemlidir. Tuzunuzu doğru şekilde muhafaza ederek iyot kaybının önüne geçebilir ve besleyici değerini koruyabilirsiniz.