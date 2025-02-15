Tuvalette Telefona Bakanlar Yandı: Uzmanlar 10 Dakika İçinde Vücudumuzda Olanları Açıkladı

BİLİM İNSANLARI 10 DAKİKA BOYUNCA GÖZLEMLEDİ

Yapılan araştırmada her katılımcının kafasına, boynuna ve omurgasına hareket sensörü takıldı ve katılımcılardan önce 10 dakika boyunca normal bir şekilde tuvalette oturmaları istendi ardından ise bunu cep telefonlarıyla yapmaları istendi. Bilim insanları, gönüllüler üzerinde yaptıkları deneylerde tuvalette telefon kullanırken başın normal oturma pozisyonuna göre yaklaşık 20 derece daha öne eğildiği gözlemlendi.