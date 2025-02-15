Tuvalette Telefona Bakanlar Yandı: Uzmanlar 10 Dakika İçinde Vücudumuzda Olanları Açıkladı
Bilim insanları, araştırmalar sonucunda tuvalette 10 dakika bile telefona bakmanın vücudumuza verdiği zararları ortaya çıkardı. Uzmanlar tarafından telefon boynu adı verilen bu durum, sadece boyun sağlığını değil, aynı zamanda sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tuvalette uzun süre telefon kullanmanın sağlığımıza zarar verebileceği bilimsel olarak kanıtlandı. Çin'deki Güney Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmada tuvalette oturma pozisyonlarını ölçmek için tuvalette telefon kullanan 30 sağlıklı genç gönüllünün verilerini inceledi.
BİLİM İNSANLARI 10 DAKİKA BOYUNCA GÖZLEMLEDİ
Yapılan araştırmada her katılımcının kafasına, boynuna ve omurgasına hareket sensörü takıldı ve katılımcılardan önce 10 dakika boyunca normal bir şekilde tuvalette oturmaları istendi ardından ise bunu cep telefonlarıyla yapmaları istendi. Bilim insanları, gönüllüler üzerinde yaptıkları deneylerde tuvalette telefon kullanırken başın normal oturma pozisyonuna göre yaklaşık 20 derece daha öne eğildiği gözlemlendi.
OMURGA KASLARINDA GERGİNLİĞE NEDEN OLUYOR
Bu durum, boyun ve omurga kaslarında gerginliğe, hatta uzun vadede kronik ağrılara neden olabiliyor. Uzmanlar, bu duruma "telefon boynu" adını veriyor. Tuvalette uzun süre oturmak, sadece boyun sağlığını değil, aynı zamanda sindirim sistemi sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, tuvalette gereğinden fazla vakit geçirmeyi alışkanlık haline getiren kişilerde hemoroit gibi rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü belirtiyorlar.
BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Tuvaletler zaten mikrop barındıran yerler. Telefonlarımızı bu ortamlarda kullanmak, bu mikropların telefonlarımıza bulaşmasına ve dolayısıyla da vücudumuza girmesine neden oluyor. Özellikle tuvalet sonrası ellerimizi yıkamadan telefona dokunmak büyük bir risk taşıyor.