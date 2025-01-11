Tuvalet Sifonunda Neden İki Farklı Tuş Bulunur? Küçük Olan Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Çift sifon sistemi, yılda ortalama 20 bin litreye varan su tasarrufu sağlamaktadır. Bu da hem bireysel bütçelere hem de genel su kaynaklarına büyük bir katkı sunar. Çift sifon sisteminde, her bir tuş farklı bir valfe bağlıdır. Küçük tuş, daha az su kullanan bir valfi açarken, büyük tuş daha fazla su kullanımı gerektiren bir valfi açar. Bu sayede, her kullanımda ihtiyaç duyulan su miktarı en aza indirilir.