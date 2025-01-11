Tuvalet Sifonunda Neden İki Farklı Tuş Bulunur? Küçük Olan Meğer Bu İşe Yarıyormuş
Peki tuvalet sifonunda neden iki farklı tuş bulunur? Meğer her iki tuşun görevi farklıymış. İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Her gün kullandığımız tuvaletlerin tasarımı, düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve işlevseldir. Özellikle çift sifon sistemi, hem kullanıcı konforunu hem de su tasarrufunu bir araya getiren zekice bir çözüm sunar. Peki tuvalet sifonunda neden iki farklı tuş bulunur? Meğer her iki tuşun görevi farklıymış. İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...
KÜÇÜK TUŞ BU İŞE YARIYOR
Küçük tuş, yalnızca sıvı atıklar için tasarlanmıştır. Bu sayede, tuvalet her kullanımdan sonra büyük miktarda su harcanmasının önüne geçilir. Büyük tuş ise, katı atıklar için kullanılır ve daha fazla su tüketimine neden olur.
Çift sifon sistemi, yılda ortalama 20 bin litreye varan su tasarrufu sağlamaktadır. Bu da hem bireysel bütçelere hem de genel su kaynaklarına büyük bir katkı sunar. Çift sifon sisteminde, her bir tuş farklı bir valfe bağlıdır. Küçük tuş, daha az su kullanan bir valfi açarken, büyük tuş daha fazla su kullanımı gerektiren bir valfi açar. Bu sayede, her kullanımda ihtiyaç duyulan su miktarı en aza indirilir.