Tuvalet Kağıtlarının Neden Beyaz Olduğu Ortaya Çıktı

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ LİFLER...

Beyaz tuvalet kağıdının tercih edilmesinin bir diğer nedeni de geleneksel ve estetik bir seçim olmasıdır. Yumuşak ve emici özellikleriyle uyumlu olan beyaz tuvalet kağıdının aslında beyaz olması zorunlu değildir. Piyasada, ağartılmamış ve geri dönüştürülmüş liflerden üretilen yüksek kaliteli tuvalet kağıtları da bulunabilir.

Geçmişte, özellikle 1950'lerde, renkli tuvalet kağıtları popülerdi ve insanlar tuvalet kağıdını banyo dekorasyonlarına uyacak şekilde seçiyordu. Ancak renkli kağıtlar, cilt ve çevre üzerinde potansiyel zararlar yaratması nedeniyle giderek daha az tercih edilmeye başlandı. Ayrıca, renkli tuvalet kağıtlarının üretim maliyetlerinin beyaz tuvalet kağıtlarına göre daha yüksek olması, beyaz kağıdın daha ekonomik bir seçenek olmasını sağladı.