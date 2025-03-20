Tuvalet Kağıdı Kullananlara Kötü Haber: Uzmanlar O Hastalıkları Tetiklediğini Kanıtladı

Günlük hayatın vazgeçilmez hijyen ürünlerinden biri olan tuvalet kağıdı hakkında şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan bu ürün, bazı ülkelerde ise neredeyse hiç tercih edilmiyor. Özellikle Asya ülkelerinde su ile temizlik yöntemi, tuvalet kağıdına kıyasla çok daha yaygın. Peki, bu tercihin arkasında hangi nedenler yatıyor?