Tutmayan Yoğurdu Peynire Çevirme Yöntemi: Hem Basit Hem de Tadı Aynı Oluyor
Tutmayan yoğurdu değerlendirmenin pratik ve lezzetli bir yolu var. Peynir yapmak. Basit adımlarla yapılan bu tarif, hem tat hem de görüntü açısından tam not alıyor. İşte yoğurdu peynire dönüştürmenin adımları....
Kaynak: Haber Merkezi
Evde yoğurt yaparken kimi zaman kıvamını tutturamayanlar için peynire çevirme yöntemi. Bu basit yöntemle yoğurdunuz çöpe gitmeden peynir olabilir.
Malzemeler:
Tutmayan yoğurt
1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
Temiz bir tülbent veya ince bir bez
Süzgeç
Büyük bir kase
Yapılışı:
Yoğurdu Hazırlayın: Tutmayan yoğurdu geniş bir kaseye koyun. Eğer yoğurt fazla suluysa, bir kısmını süzerek alabilirsiniz.
Tuz Ekleyin: İsterseniz, yoğurda 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırarak lezzet katabilirsiniz. Tuz eklemek zorunlu değil; tuzsuz da yapabilirsiniz.
Süzgeç ve Tülbenti Hazırlayın: Büyük bir kasenin üzerine süzgeci yerleştirin ve içine temiz bir tülbent veya ince bir bez serin.
Yoğurdu Süzgece Dökün: Yoğurdu tülbentin içine dökün ve kenarlarını kapatın.
Süzme İşlemi: Yoğurdun suyunun çıkması için süzgecin üzerine ağırlık koyabilirsiniz. Bu işlem, yoğurdun fazla suyunu hızla çıkarmak için idealdir. Yoğurdu buzdolabında 4-6 saat ya da tercihen bir gece bekletin. Bekleme süresi uzadıkça peynir daha sert ve yoğun kıvamlı olur.
Peynirin Şekillendirilmesi: Süzme işlemi tamamlandıktan sonra, tülbentte kalan yoğurdu alın ve peynire dönüşen bu karışımı dilediğiniz gibi şekillendirin ya da dilimleyin.
Saklama: Hazırladığınız peyniri hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklayın ve birkaç gün içinde tüketin.
Tatlandırma: Farklı lezzetler eklemek isterseniz, süzme işlemi bittikten sonra taze otlar, sarımsak veya biber gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.
Kıvam Ayarı: Daha sert bir peynir için süzme süresini uzatabilir, daha yumuşak bir kıvam isterseniz süzme süresini kısaltabilirsiniz.
Bu yöntemle, tutmayan yoğurdu lezzetli bir peynire dönüştürerek israfı önleyebilirsiniz. Afiyet olsun!