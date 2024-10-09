Tutmayan Yoğurdu Peynire Çevirme Yöntemi: Hem Basit Hem de Tadı Aynı Oluyor

Yapılışı:

Yoğurdu Hazırlayın: Tutmayan yoğurdu geniş bir kaseye koyun. Eğer yoğurt fazla suluysa, bir kısmını süzerek alabilirsiniz.

Tuz Ekleyin: İsterseniz, yoğurda 1 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırarak lezzet katabilirsiniz. Tuz eklemek zorunlu değil; tuzsuz da yapabilirsiniz.

Süzgeç ve Tülbenti Hazırlayın: Büyük bir kasenin üzerine süzgeci yerleştirin ve içine temiz bir tülbent veya ince bir bez serin.

Yoğurdu Süzgece Dökün: Yoğurdu tülbentin içine dökün ve kenarlarını kapatın.

Süzme İşlemi: Yoğurdun suyunun çıkması için süzgecin üzerine ağırlık koyabilirsiniz. Bu işlem, yoğurdun fazla suyunu hızla çıkarmak için idealdir. Yoğurdu buzdolabında 4-6 saat ya da tercihen bir gece bekletin. Bekleme süresi uzadıkça peynir daha sert ve yoğun kıvamlı olur.