Turuncu Mandalina mı Yoksa Yeşil Mandalina mı Daha Sağlıklı? Duyunca Bir Daha Diğerini Yemeyeceksiniz

Mandalina, hem lezzetiyle hem de sağlığımıza olan faydalarıyla kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Ancak, sıklıkla karşılaştığımız turuncu renkli mandalinaların yanı sıra, yeşil renkli mandalinalar da bulunmaktadır. Peki, bu iki çeşit mandalina arasında besin değeri açısından bir fark var mı? Hangisi daha sağlıklı? İşte detaylar...