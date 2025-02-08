Türkiye'nin Yeşil Altını Diye Biliniyor: Sert Kabuklarının İçinde Bir Tek Ölüme Çare Bulunmuyor

Akdeniz mutfağının lezzetli sebzelerinden biri olan enginar tam bir sağlık deposu. Enginar aslında bir tür deve dikeni ancak sağlığa katkıları nedeniyle yüzyıllardır sebze olarak kullanılıyor. Türkiye'nin yeşil altını olarak bilinen enginarın, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı bir sebze. Karaciğer sağlığını koruyan, sindirim sistemini destekleyen enginarın sayısız faydası bulunuyor.