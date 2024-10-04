Türkiye'nin Ünlü Yoğurt Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi: Herkes Severek Yiyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, birçok süt ve süt ürününde sağlığa zararlı bir koruyucu madde olan natamisin tespit edildi. Bu durum, tüketicileri tedirgin ederek, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha arttırdı.

NATAMİSİN NEDİR, ZARARLARI NELERDİR?

Doğal kaynaklardan elde edilen natamisin, gıdalarda küf ve maya oluşumunu engellemek için kullanılan bir katkı maddesidir. Ancak aşırı tüketimi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Natamisinle ilgili bilinen riskler arasında alerjik reaksiyonlar, sindirim sistemi problemleri ve uzun vadede bağırsak sağlığına zarar verme potansiyeli bulunmaktadır.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlerden bazıları şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi