Türkiye'nin Ünlü Çay Markalarında Zararlı Madde Tespit Edildi: Marketlerden Acil Toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı bileşenler içerdiği tespit edilen 11 çay markasını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürünün yanı sıra taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürünün listesini tek tek yayımladı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Bakanlık, olmaması gerektiği halde bitkisel yağ konan ürünlerden, boya katılmış çay ve baharatlara insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş tam 56 farklı ürün tespit etti. Söz konusu tespit edilen ürünlerin marketlerden geri toplatılması bekleniyor.
Laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit tağşiş yapılmış çay markaları bu şekilde:
-Agen Çay Pazarlama Akçaabat firmasının Agen Öz Tiryaki markasındaki N.R.035 seri numaralı siyah çayında boya/ gıda boyası tespit edildi.
-Zerotermo firmasının 04.05.2021 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.
-Nur Baharat firmasının Forx5 G4 markasındaki 063 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.
-Zerovita firmasının Zerovita Coffee Time markasındaki 001 seri numaralı kahvesinde ilaç etken maddesi tespit edildi.
-El-SE Gida Çay Paketleme firmasının Beyçayır Filiz Çay markasındaki A-005 seri numaralı siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
-On Gida Pazarlama Sanayi firmasının dökme toz çayında gıda boyası tespit edildi.
Özen Çay San Paz. Nak ve Dış firmasının Özen Çay Gold markasındaki 023 seri numaralı siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
-Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Teamonk Aronia Tea markasındaki T.M.2022/1 seri numaralı Aloe vera özlü bitki Çayında gıda boyası tespit edildi.
-Fias Yapı İnşaat Turizm Taşımacılık Imalat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Hopadan Gold Export markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
-Kaptan Çay Gida San. Paz. ak. Iç. Ve Dis. Tic. Ltd. Şti.'nde Kaptan Çay markasındaki A-001 seri numaralı siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
-Ertuğrul TOPCAN firmasına ait Ezberbozan markasının DML0022/Seri No: DML0023 siyah çayında gıda boyası tespit edildi.
-Fortea Doğal Yaşam Merkezi firmasının Fortea Zeynep'in Çayı markasındaki FT04 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.