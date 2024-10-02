Türkiye'nin Ünlü Çay Markalarında Zararlı Madde Tespit Edildi: Marketlerden Acil Toplatılıyor

Laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit tağşiş yapılmış çay markaları bu şekilde:

-Agen Çay Pazarlama Akçaabat firmasının Agen Öz Tiryaki markasındaki N.R.035 seri numaralı siyah çayında boya/ gıda boyası tespit edildi.

-Zerotermo firmasının 04.05.2021 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.

-Nur Baharat firmasının Forx5 G4 markasındaki 063 seri numaralı karışık bitki çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.