Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar

Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkemizde işlenen suçların türü, illere göre farklılık gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin suç haritasının oldukça çeşitli olduğunu ortaya koydu. Bazı illerde hırsızlık vakaları ön plana çıkarken, bazı bölgelerde uyuşturucunun daha büyük bir sorun olduğu görüldü. Bu durum, illerin sosyoekonomik yapısı, nüfus yoğunluğu ve coğrafi konumu gibi faktörlerden etkilediği belirtildi. İşte Türkiye’nin suç haritası...