Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'nin suç haritasını çıkarttı. Türkiye'de cezaevine girenlerin en çok işlediği suçlar belli oldu. İşte il il en çok işlenen suçlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkemizde işlenen suçların türü, illere göre farklılık gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin suç haritasının oldukça çeşitli olduğunu ortaya koydu. Bazı illerde hırsızlık vakaları ön plana çıkarken, bazı bölgelerde uyuşturucunun daha büyük bir sorun olduğu görüldü. Bu durum, illerin sosyoekonomik yapısı, nüfus yoğunluğu ve coğrafi konumu gibi faktörlerden etkilediği belirtildi. İşte Türkiye’nin suç haritası...
İLLERE GÖRE EN ÇOK İŞLENEN SUÇLAR
Adana
Hırsızlık
Adıyaman
Hırsızlık
Afyon
Yaralama
Ağrı
Yaralama
Aksaray
Yaralama
Amasya
Yaralama
Ankara
Hırsızlık
Antalya
Hırsızlık
Ardahan
Yaralama
Artvin
Yaralama
Aydın
Yaralama
Balıkesir
Yaralama
Bartın
Yaralama
Batman
Hırsızlık
Bayburt
Yaralama
Bilecik
Yaralama
Bingöl
Yaralama
Bitlis
Hırsızlık
Bolu
Yaralama
Burdur
Yaralama
Bursa
Hırsızlık
Çanakkale
Yaralama
Çankırı
Yaralama
Çorum
Yaralama
Denizli
Yaralama
Diyarbakır
Hırsızlık
Düzce
Yaralama
Edirne
Yaralama
Elâzığ
Yaralama
Erzincan
Yaralama
Erzurum
Yaralama
Eskişehir
Yaralama
Gaziantep
Hırsızlık
Giresun
Yaralama
Gümüşhane
Yaralama
Hakkâri
Uyuşturucu
Hatay
Hırsızlık
Iğdır
Yaralama
Isparta
Yaralama
İstanbul
Hırsızlık
İzmir
Hırsızlık
Kahramanmaraş
Yaralama
Karabük
Yaralama
Karaman
Yaralama
Kars
Yaralama
Kastamonu
Yaralama
Kayseri
Yaralama
Kırıkkale
Yaralama
Kırklareli
Yaralama
Kırşehir
Yaralama
Kilis
Hırsızlık
Kocaeli
Hırsızlık
Konya
Yaralama
Kütahya
Yaralama
Malatya
Yaralama
Manisa
Yaralama
Mardin
Hırsızlık
Mersin
Hırsızlık
Muğla
Yaralama
Muş
Hırsızlık
Nevşehir
Yaralama
Niğde
Yaralama
Ordu
Yaralama
Osmaniye
Yaralama
Rize
Yaralama
Sakarya
Yaralama
Samsun
Yaralama
Siirt
Hırsızlık
Sinop
Yaralama
Sivas
Yaralama
Şanlıurfa
Hırsızlık
Şırnak
Kaçakçılık
Tekirdağ
Hırsızlık
Tokat
Yaralama
Trabzon
Yaralama
Tunceli
Yaralama
Uşak
Yaralama
Van
Hırsızlık
Yalova
Hırsızlık
Yozgat
Yaralama
Zonguldak
Yaralama