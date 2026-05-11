Türkiye’nin İsim Hafızası Değişiyor: 'Mehmet', 'Fatma' ve 'Yılmaz' Zirvede Ama Yeni Nesil Mesafeli

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin en köklü isim ve soyadı haritasında geleneksel liderlik tahtı değişmedi.

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla en çok kullanılan soyadı 1 milyon 177 bin 896 kişiyle "Yılmaz" olurken, erkeklerde "Mehmet" (1 milyon 271 bin 896), kadınlarda ise "Fatma" (1 milyon 152 bin 158) listenin en başında yer aldı.

Ancak istatistikler, Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarına isim koyma tercihlerinde geleneksel kalıplardan uzaklaşmaya başladığını net bir şekilde gösterdi.

'MEHMET' VE 'FATMA' İSİMLERİ KAN KAYBEDİYOR

Son 8 yıllık veri simülasyonu incelendiğinde, en yaygın iki ismin toplam sayısında düşüş göze çarpıyor. 2018 yılında 1 milyon 361 bin 958 olan "Mehmet" ismi, her yıl kademeli olarak azalarak 2025'te 90 bin 62 kişi eksildi.

Benzer şekilde, 2018'de 1 milyon 235 bin 828 kadının taşıdığı "Fatma" ismi de 8 yıllık süreçte 83 bin 670 kişi azalarak gerileme kaydetti. İki popüler isimdeki toplam nüfus kaybı 173 bin 732 kişiye ulaştı.

Bu düşüşün aksine, lider soyadı olan "Yılmaz" ise nüfus artışına paralel olarak 2018'den bu yana 43 bin 453 kişi artarak yükselişini sürdürdü.

ERKEKLERDE GELENEKSEL, KADINLARDA KISA İSİMLER

Nüfus genelindeki en yaygın ilk 10 erkek ve kadın ismi ile ilk 5 soyadı sıralaması şöyle:

En Yaygın Kadın İsimleri: Fatma (1.15M), Ayşe (906K), Emine (776K), Hatice (709K), Zeynep (707K), Elif (556K), Meryem (320K), Merve (293K), Zehra (268K), Esra (248K).

Fatma (1.15M), Ayşe (906K), Emine (776K), Hatice (709K), Zeynep (707K), Elif (556K), Meryem (320K), Merve (293K), Zehra (268K), Esra (248K). En Yaygın Soyadları: Yılmaz (1.17M), Kaya (899K), Demir (876K), Çelik (717K), Yıldız (697K).

Kaynak: AA