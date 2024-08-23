Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor: Japonların Ölümsüzlük Meyvesi, Uzun Yaşamın İksiri

Doğada bulunan pek çok meyve ve bitki, vücut sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Özellikle Çin ve Japonya'da yaygın olarak tüketilen ve Türkiye'de de yetişen hünnap meyvesi, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. "Çin hurması" olarak da bilinen hünnap, içerdiği vitamin ve minerallerle adeta doğal bir vitamin deposu olarak kabul ediliyor.

Eylül ve Ekim aylarında tezgahlarda yerini alan hünnap, halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak tanımlanıyor. Zengin besin içeriğiyle sindirimden kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden kas ve kemik sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlayan bu meyve, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor.