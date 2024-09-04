Türkiye'nin Gündemine Oturmuştu... Filozof Atakan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan bir döneme damga vurdu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar şimdilerde 15 yaşında...

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar 10 yaşında gündeme gelmiş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.

"ŞÖHRET HAYATIMI ETKİLEMEDİ"

Bir televizyon yayınına bağlanan Atakan Kayalar, değişimiyle dikkat çekti. Şöhretin hayatını pek etkilemediğini belirten Atakan Kayalar, “Pek etkilemedi ama etkilediyse de olumlu yönde etkilemiştir. Biraz daha uzaktan daha farklı bir his ortaya çıktı diyebilirim” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hayatında ciddi değişimler yaşandığını ifade eden Kayalar, akademisyen olmak istediğini söyledi. En büyük hedefini de açıklayan Filozof Atakan, “Tescilli bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik gibi sayısal bir alanda ilerlemek istiyorum. Derslerim şu an başarılı. Şu an haftada birkaç kitap okuyorum. Kitaplarımın sayısını derslere ağırlık vermek için azalttım" dedi.