Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Türkiye'nin evlilik haritası ortaya çıktı. TÜİK'in son verilerine göre, bazı illerde evlilik oranları oldukça yüksekken, bazı şehirlerde ise bekar nüfus daha fazla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de evlilik oranları şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Bazı illerimizde evlilik oranları oldukça yüksekken, bazı şehirlerde ise bekar nüfus oranı daha fazla dikkat çekiyor. Verilere göre, Türkiye'de gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi faktörler evlilik kararlarını etkiliyor. İşte Türkiye'nin evlilik haritası...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EVLİLİK HARİTASI
81. Bayburt
40. 020
80. Tunceli
43. 503
79. Ardahan
46. 143
78. Kilis
69. 536
77. Gümüşhane
73. 076
76. Iğdır
88. 648
75. Artvin
90. 451
74. Hakkari
107. 670
73. Bartın
110. 976
72. Çankırı
112. 123
71. Bilecik
117. 850
70. Erzincan
118. 493
69. Sinop
124. 109
68. Kars
124. 392
67. Kırşehir
125. 639
66. Karabük
126. 054
65. Bingöl
127. 290
64. Karaman
130. 807
63. Siirt
134. 008
62. Kırıkkale
144. 422
61. Burdur
146. 243
60. Yalova
148. 013
59. Bitlis
148. 583
58. Muş
160. 109
57. Nevşehir
162. 264
56. Bolu
168. 618
55. Rize
176. 014
54. Amasya
181. 740
53. Niğde
185. 869
52. Şırnak
198. 220
51. Kırklareli
199. 214
50. Uşak
199. 469
49. Ağrı
204. 261
48. Düzce
205. 622
47. Kastamonu
212. 568
46. Aksaray
215. 596
45. Yozgat
218. 085
44. Edirne
220. 050
43. Isparta
230. 987
42. Giresun
244. 407
41. Batman
249. 410
40. Osmaniye
266. 383
39. Adıyaman
274. 998
38. Çorum
286. 776
37. Elazığ
288. 822
36. Çanakkale
301. 774
35. Kütahya
309. 460
34. Zonguldak
311. 093
33. Tokat
317. 245
32. Sivas
324. 649
31. Erzurum
339. 161
30. Mardin
347. 838
29. Malatya
360. 095
28. Afyonkarahisar
388. 885
27. Trabzon
416. 155
26. Ordu
421. 237
25. Eskişehir
454. 883
24. Van
457. 630
23. Kahramanmaraş
538. 828
22. Sakarya
545. 531
21. Muğla
547. 215
20. Denizli
548. 494
19. Aydın
592. 298
18. Tekirdağ
597. 713
17. Balıkesir
684. 640
16. Samsun
708. 392
15. Hatay
715. 248
14. Kayseri
715. 719
13. Diyarbakır
725. 654
12. Manisa
773. 479
11. Şanlıurfa
821. 396
10. Mersin
921. 586
9. Gaziantep
951 392
8. Kocaeli
1 037 635
7. Adana
1 045 322
6. Konya
1. 153. 931
5. Antalya
1. 313. 092
4. Bursa
1. 633. 937
3. İzmir
2. 207. 233
2. Ankara
2. 837. 059
1. İstanbul
7. 263. 025