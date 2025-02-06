Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş

TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de evlilik oranları şehirden şehre büyük farklılık gösteriyor. Bazı illerimizde evlilik oranları oldukça yüksekken, bazı şehirlerde ise bekar nüfus oranı daha fazla dikkat çekiyor. Verilere göre, Türkiye'de gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi faktörler evlilik kararlarını etkiliyor. İşte Türkiye'nin evlilik haritası...