Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu: Birinci Sıradaki İl Ağızları Açık Bıraktı

Milyonlarca kişinin IQ testlerine katılım gösterdiği bu internet platformu, sonuçları yaş, cinsiyet ve şehir gibi kategorilere ayırarak bir harita oluşturdu. Türkiye’nin en zeki şehirlerinin sıralandığı bu liste, sosyal medyada geniş yankı buldu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin sıralaması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Uzmanlar, bu haritanın mevcut verilere dayandığını ancak akademik geçerliliği olmadığını belirtirken, sonuçların sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma yarattığı gözlendi.

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri şöyle...

Kaynak: Haber Merkezi