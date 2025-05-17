Türkiye’nin En Zeki İlleri Belli Oldu: İşte 81 İlin Güncel Zeka Sıralaması

Türkiye genelinde yapılan kapsamlı IQ araştırmasında 1 milyon kişi test edildi. 2025 yılı verilerine göre en zeki il belli oldu. Listenin zirvesindeki şehir, beklentileri alt üst ederek 80 ili birden solladı.

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Türkiye’nin En Zeki İlleri Belli Oldu: İşte 81 İlin Güncel Zeka Sıralaması

Türkiye genelinde yapılan ve geniş ölçekli bir zeka testi araştırması, iller arasındaki IQ seviyelerini gün yüzüne çıkardı. 2025 yılı itibarıyla güncellenen verilerle hazırlanan listenin zirvesinde yer alan şehir, birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

FARKLI BÖLGELERDEN 1 MİLYON KİŞİ KATILDI

Farklı yaş gruplarından ve bölgelerden toplamda 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen IQ testinde, katılımcılara mantık, sayısal düşünme, sözel kavrama ve görsel analiz gibi çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Elde edilen puanlar illere göre sınıflandırılarak ortalama IQ düzeyleri hesaplandı.

Türkiye’nin En Zeki İlleri Belli Oldu: İşte 81 İlin Güncel Zeka Sıralaması - Resim : 1

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ İLİ BELLİ OLDU

Araştırma sonucunda Türkiye’nin en zeki ili açıklandı. Zeka düzeyi sıralamasında ilk sırayı alan şehir, beklenmedik bir şekilde birçok büyük ili geride bırakmayı başardı. Listenin tamamı, eğitim düzeyi, kültürel yapı ve yaşam standartları gibi etkenlerle birlikte değerlendirildi.

İşte güncel IQ listesinde 81 ilin zeka sıralaması şu şekilde:

81- Bingöl-94.23
80- Siirt-94.55
79- Hakkari-95.23
78- Artvin-95.39
77- Kars-95.76
76- Bitlis-95.99
75- Ağrı-96.10
74- Düzce-96.30
73- Iğdır-96.72
72- Amasya-96.96
71- Erzincan-96.99
70- Bilecik-97.23
69- Adıyaman-97.32
68- Ardahan-97.44
67- Hatay-97.50
66- Çankırı-97.53
65- Muş-97.73
64- Van-97.74
63- Yozgat-98.05
62- Şanlıurfa-98.07
61- Bayburt-98.29
60-Şırnak-98.43
59- Elazığ-98.46
58- Batman-98.75
57- Adana-98.76
56- Erzurum-98.97
55- Manisa-99.06
54- Tokat-99.09
53- Kilis-99.14
52- Diyarbakır-99.19
51- Kahramanmaraş-99.28
50- Mardin-99.32
49- Gaziantep-99.40
48- Ordu-99.58
47- Niğde-99.60
46- Aksaray-99.63
45- Malatya-99.75
44- Kastamonu-99.98
43- Nevşehir-100.01
42- Isparta-100.06
41- Sivas-100.09
40- Burdur-100.15
39- Afyonkarahisar-100.17
38- Gümüşhane-100.24
37- Sinop-100.29
36- Aydın-100.34
35- Osmaniye-100.39
34- Kırıkkale-100.46
33- Giresun-100.56
32- Mersin-100.83
31- Karabük-100.85
30- Samsun-100.90
29- Çorum-100.96
28- Bolu-100.99
27- Tunceli-101.20
26- Edirne-101.34
25- Kayseri-101.50
24- Kütahya-101.75
23- Kırşehir-101.82
22- Sakarya-101.85
21- Bartın-102.15
20- Denizli-102.17
19- Rize-102.35
18- Konya-102.38
17- Uşak-102.43
16- Karaman-102.55
15. Yalova-102.60
14- Zonguldak-102.67
13- Tekirdağ-102.85
12- Antalya- 103.31
11- Trabzon-103.40
10- Kırklareli- 103.43
9- Bursa-103.54
8- Balıkesir-103.63
7- Kocaeli-103.90
6- İstanbul-104.05
5- Muğla-104.05
4- Çanakkale-104.15
3- Ankara-104.54
2- İzmir-104.93
1- Eskişehir-105.25

Kaynak: Haber Merkezi

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