Türkiye'nin En Uzun Yaşam Süresine Sahip 10 İl Belli Oldu

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkekler için doğumda beklenen yaşam süresi 75 yıl olarak hesaplanırken, 2020-2022 döneminde bu süre 74,8 yıla düştü. Kadınlarda ise aynı süre 80,5 yıldan 80,3 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar, erkeklere göre daha uzun yaşıyor ve erkekler ile kadınlar arasındaki doğumda beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak belirlendi.