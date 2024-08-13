Türkiye'nin En Uzun Yaşam Süresine Sahip 10 İl Belli Oldu
Türkiye'de en uzun yaşam süresi olan şehirler belli oldu. Yaşam süresinin süresinin en fazla olduğu 10 ilin 6'sını Karadeniz illeri oluşturdu. En uzun yaşam süresine sahip il ise dikkat çekti.
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip 10 ili belirlendi. Ülke genelinde doğumda beklenen ortalama yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplanırken, bu yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il arasında Karadeniz Bölgesi'nden 6 il öne çıkıyor.
TÜİK'in 2020-2022 raporlarına göre Türkiye'de illere göre doğumda beklenen yaşam süresi güncellendi. Ülke genelinde doğumda beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı. 2019-2021 döneminde 77,7 yıl olan bu süre, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla geriledi. Bu süre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kaldığında beklenen ortalama yaşam süresini temsil ediyor.
Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkekler için doğumda beklenen yaşam süresi 75 yıl olarak hesaplanırken, 2020-2022 döneminde bu süre 74,8 yıla düştü. Kadınlarda ise aynı süre 80,5 yıldan 80,3 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar, erkeklere göre daha uzun yaşıyor ve erkekler ile kadınlar arasındaki doğumda beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak belirlendi.
TÜİK verilerine göre yaşam süresinin en fazla olduğu 10 il ise şu şekilde:
10 - Isparta (82,4)
9 - Antalya (82,4)
8 - Artvin (82,7)
7 - Ordu (83)
6 - Rize (83,3)
5 - Gümüşhane (83,5)
4 - Giresun (83,5)
3 - Trabzon (83,8)
2 - Muğla (84)
1 - Tunceli (84,1)