Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız

Yapılan bir araştırma, Türkiye’nin en sinirli şehirlerini ortaya koydu. Araştırma, ülkenin bazı bölgelerinde yaşayanların stres ve gerginlik seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Sivas Samsun Eskişehir Hatay
Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız - Resim: 1

Toplamda 22 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, şehirlerin stres düzeyleri ve buna neden olan faktörler detaylı bir şekilde incelendi.

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Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız - Resim: 2

Anket sonuçlarına göre, Türkiye’nin en sinirli şehri belirlenirken, listede yer alan diğer şehirler de dikkat çekti.

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Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız - Resim: 3

Uzmanlar, bu şehirlerde yaşayan insanların stresli olmasının temel nedenlerini; yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerden kaynaklanan zaman kaybı gibi unsurlar olarak açıkladı. Bu bulgular, özellikle günlük yaşamda karşılaşılan zorlukların ve bölgesel faktörlerin bireylerin ruh hali üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

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Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız - Resim: 4

İşte, Türkiye’nin en sinirli şehirleri...

1-Sivas
2-Samsun
3-Eskişehir
4-Hatay
5-Ankara
6-Aydın
7-Çanakkale
8-Balıkesir
9-İzmir

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