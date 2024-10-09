Türkiye'nin En Sinirli Şehri Bakın Hangisi Çıktı: Çok Şaşıracaksınız
Yapılan bir araştırma, Türkiye’nin en sinirli şehirlerini ortaya koydu. Araştırma, ülkenin bazı bölgelerinde yaşayanların stres ve gerginlik seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplamda 22 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, şehirlerin stres düzeyleri ve buna neden olan faktörler detaylı bir şekilde incelendi.
Anket sonuçlarına göre, Türkiye’nin en sinirli şehri belirlenirken, listede yer alan diğer şehirler de dikkat çekti.
Uzmanlar, bu şehirlerde yaşayan insanların stresli olmasının temel nedenlerini; yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerden kaynaklanan zaman kaybı gibi unsurlar olarak açıkladı. Bu bulgular, özellikle günlük yaşamda karşılaşılan zorlukların ve bölgesel faktörlerin bireylerin ruh hali üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
İşte, Türkiye’nin en sinirli şehirleri...
1-Sivas
2-Samsun
3-Eskişehir
4-Hatay
5-Ankara
6-Aydın
7-Çanakkale
8-Balıkesir
9-İzmir