Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı

Türkiye'nin en sakin ve huzurlu illeri belli oldu. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak isteyenler bu bölgelere akın ediyor. Listenin birinci sırasındaki il şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 1

Hızla akan hayatın temposundan kaçıp huzurlu bir yaşam arayanlar için Türkiye'nin sunduğu sakin şehirler, adeta bir cennet gibi. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla öne çıkan bu şehirler, son yıllarda dünya genelinde popüler hale gelen "Cittaslow" hareketinin de merkezinde yer alıyor.

CİTTASLOW NEDİR?

Cittaslow, İtalyanca "yavaş şehir" anlamına geliyor. Bu hareket, hızlı şehirleşmenin olumsuz etkilerine karşı çıkıp, daha yaşanabilir, insan merkezli ve sürdürülebilir şehirler oluşturmayı hedefliyor. Cittaslow şehirleri, doğal çevreyi korurken, yerel kültürü ve gelenekleri yaşatmaya önem veriyor.

1 6
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 2

Türkiye, Cittaslow hareketine katılımıyla öne çıkan ülkelerden biri. Ülkemizde 22 ilçe, bu ağın bir parçası olarak sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin Cittaslow macerasına ilk adım atan şehir olma özelliği taşıyor.

2 6
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLLERİ

İzmir Seferihisar

İzmir Foça

Muğla Akyaka

Muğla Köyceğiz

Isparta Yalvaç

Isparta Eğirdir

3 6
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 4

Bolu Göynük

Bolu Mudurnu

Bitlis Ahlat

Malatya Arapgir

4 6
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 5

Antalya Finike

Sinop Gerze

Çanakkale Gökçeada

Ankara Güdül

Şanlıurfa Halfeti

Bursa İznik

Erzincan Kemaliye

5 6
Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı - Resim: 6

Ordu Perşembe

Artvin Şavşat

Erzurum Uzundere

Kırklareli Vize

Aydın Yenipazar

6 6