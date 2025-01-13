Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı

Hızla akan hayatın temposundan kaçıp huzurlu bir yaşam arayanlar için Türkiye'nin sunduğu sakin şehirler, adeta bir cennet gibi. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla öne çıkan bu şehirler, son yıllarda dünya genelinde popüler hale gelen "Cittaslow" hareketinin de merkezinde yer alıyor.

CİTTASLOW NEDİR?

Cittaslow, İtalyanca "yavaş şehir" anlamına geliyor. Bu hareket, hızlı şehirleşmenin olumsuz etkilerine karşı çıkıp, daha yaşanabilir, insan merkezli ve sürdürülebilir şehirler oluşturmayı hedefliyor. Cittaslow şehirleri, doğal çevreyi korurken, yerel kültürü ve gelenekleri yaşatmaya önem veriyor.