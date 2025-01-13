Türkiye'nin En Sakin ve Huzurlu Şehirleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki İl Şaşırttı
Türkiye'nin en sakin ve huzurlu illeri belli oldu. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak isteyenler bu bölgelere akın ediyor. Listenin birinci sırasındaki il şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hızla akan hayatın temposundan kaçıp huzurlu bir yaşam arayanlar için Türkiye'nin sunduğu sakin şehirler, adeta bir cennet gibi. Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla öne çıkan bu şehirler, son yıllarda dünya genelinde popüler hale gelen "Cittaslow" hareketinin de merkezinde yer alıyor.
CİTTASLOW NEDİR?
Cittaslow, İtalyanca "yavaş şehir" anlamına geliyor. Bu hareket, hızlı şehirleşmenin olumsuz etkilerine karşı çıkıp, daha yaşanabilir, insan merkezli ve sürdürülebilir şehirler oluşturmayı hedefliyor. Cittaslow şehirleri, doğal çevreyi korurken, yerel kültürü ve gelenekleri yaşatmaya önem veriyor.
Türkiye, Cittaslow hareketine katılımıyla öne çıkan ülkelerden biri. Ülkemizde 22 ilçe, bu ağın bir parçası olarak sakin ve huzurlu bir yaşam sunuyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin Cittaslow macerasına ilk adım atan şehir olma özelliği taşıyor.
TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLLERİ
İzmir Seferihisar
İzmir Foça
Muğla Akyaka
Muğla Köyceğiz
Isparta Yalvaç
Isparta Eğirdir
Bolu Göynük
Bolu Mudurnu
Bitlis Ahlat
Malatya Arapgir
Antalya Finike
Sinop Gerze
Çanakkale Gökçeada
Ankara Güdül
Şanlıurfa Halfeti
Bursa İznik
Erzincan Kemaliye
Ordu Perşembe
Artvin Şavşat
Erzurum Uzundere
Kırklareli Vize
Aydın Yenipazar