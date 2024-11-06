Türkiye'nin En Sakin Şehirleri Açıklandı
Türkiye’nin doğası, kültürü ve insanlarının sunduğu huzurlu yaşam tarzıyla öne çıkan şehirleri, dünya sahnesinde dikkat çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan ve sakin yaşam arayışında olanlar için cazip bir seçenek sunan bu şehirler, uluslararası "sakin şehir" listelerinde adından söz ettirmeye aday gösteriliyor.
DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Son yıllarda giderek popülerleşen "sakin şehir" (Cittaslow) kavramı, bu şehirlerin geleneksel yaşantısı, doğal güzellikleri ve yavaşlatılmış yaşam tempoları ile yeniden şekilleniyor. Türkiye'den bu unvana layık görülen sekiz şehir, huzuru arayan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Cittaslow hareketi, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanırken, Uluslararası Cittaslow Birliği'ne şu an 30 ülkeden 278 kent üye. Türkiye ise 22 ilçesiyle bu listeye güçlü bir katkı sağlıyor. 2009'da İzmir’in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin Cittaslow ağındaki ilk temsilcisi olurken, bu hareketin ülkemizdeki yayılımı her geçen yıl artıyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ
İzmir Seferihisar
İzmir Foça
Muğla Akyaka
Muğla Köyceğiz
Isparta Yalvaç
Isparta Eğirdir
Bolu Göynük
Bolu Mudurnu
Bitlis Ahlat
Malatya Arapgir
Antalya Finike
Sinop Gerze
Çanakkale Gökçeada
Ankara Güdül
Şanlıurfa Halfeti
Bursa İznik
Kırklareli Vize