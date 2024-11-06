Türkiye'nin En Sakin Şehirleri Açıklandı

Cittaslow hareketi, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanırken, Uluslararası Cittaslow Birliği'ne şu an 30 ülkeden 278 kent üye. Türkiye ise 22 ilçesiyle bu listeye güçlü bir katkı sağlıyor. 2009'da İzmir’in Seferihisar ilçesi, Türkiye'nin Cittaslow ağındaki ilk temsilcisi olurken, bu hareketin ülkemizdeki yayılımı her geçen yıl artıyor.