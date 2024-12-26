Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehirleri listeledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı - Resim: 1

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Cinsiyetlere göre yapılan incelemede ise dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Verilere göre, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadınların daha uzun yaşadığını gösteriyor.

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Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı - Resim: 2

İŞTE ŞEHİRLERİN YAŞAM SÜRELERİ

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

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Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı - Resim: 3

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,3

ANTALYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

ARTVİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3

Ortalama: 79,7

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Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı - Resim: 4

AYDIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BALIKESİR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİLECİK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5

Ortalama: 78,6

BİNGÖL

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5

Ortalama: 79,2

BİTLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,8

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