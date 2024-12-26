Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip şehirleri listeledi.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Cinsiyetlere göre yapılan incelemede ise dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Verilere göre, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadınların daha uzun yaşadığını gösteriyor.
İŞTE ŞEHİRLERİN YAŞAM SÜRELERİ
ADANA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,3
ADIYAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,7
AFYONKARAHİSAR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,3
AĞRI
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1
Ortalama: 76,8
AMASYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,0
ANKARA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,3
ANTALYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
ARTVİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
AYDIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BALIKESİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BİLECİK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
BİNGÖL
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,2
BİTLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,8