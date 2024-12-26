Türkiye'nin En Sağlıklı Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başındaki İl Şaşırttı

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Cinsiyetlere göre yapılan incelemede ise dikkat çekici bir durum ortaya çıkıyor. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Verilere göre, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl olarak belirlendi. Bu durum, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadınların daha uzun yaşadığını gösteriyor.