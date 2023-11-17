Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu.

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 2

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 3

Mutluluk oranı istatistiklerine göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde:

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 4

1- Sinop,

2- Afyonkarahisar,

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 5

3- Bayburt,

4- Kırıkkale,

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 6

5- Kütahya,

6- Çankırı,

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 7

7- Düzce,

8- Uşak,

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Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu! - Resim: 8

9- Siirt,

10- Şırnak.

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