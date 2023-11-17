Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.
İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.
Mutluluk oranı istatistiklerine göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde:
1- Sinop,
2- Afyonkarahisar,
3- Bayburt,
4- Kırıkkale,
5- Kütahya,
6- Çankırı,
7- Düzce,
8- Uşak,
9- Siirt,
10- Şırnak.