Türkiye'nin En İyi Yemekleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki Yemeği Duyan İnanamadı

Taste Atlas tarafından yapılan araştırma sonucunda Türkiye'nin en sevilen ilk 20 yemeği belli oldu. Zirvedeki yemeği görenler gözlerine inanamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Türkiye'nin En İyi Yemekleri Belli Oldu: Listenin 1. Sırasındaki Yemeği Duyan İnanamadı - Resim: 1

Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri derleyen ve değerlendiren Taste Atlas, Türkiye'nin en sevilen yemeklerini sıraladı. Lezzet eleştirmenlerinin titiz incelemeleri ve kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan liste, Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Taste Atlas'ın bu özel çalışmasıyla, Türk mutfağının hangi yemeklerinin dünya çapında daha fazla tanınmaya hak kazandığı ortaya çıktı. Listede yer alan yemekler, hem yöresel tatları hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
42 Yıllık Kabzımal Tüyosunu Açıkladı: Yeşil Muzlar Güneş Gibi Sararıyor 42 Yıllık Kabzımal Tüyosunu Açıkladı: Yeşil Muzlar Güneş Gibi Sararıyor
Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı
Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor Lokum Gibi Et Pişirmenizi Sağlayacak Öneri! Ete Lezzet Katıyor
Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş
Her Evde Mutlaka 1 Saksı Olmalı: Düzenli Şekilde Aloe Vera Yerseniz Bakın Ne Oluyor! Her Evde Mutlaka 1 Saksı Olmalı: Düzenli Şekilde Aloe Vera Yerseniz Bakın Ne Oluyor!
Ünlü Astrolog Dinçer Güner 12 Burcu Birden Uyardı: Etkisi 3 Gün Sürecek! Havada Aşk Kokusu var… Ünlü Astrolog Dinçer Güner 12 Burcu Birden Uyardı: Etkisi 3 Gün Sürecek! Havada Aşk Kokusu var…
Netflix Kullanıcıları Diken Üstünde: Tek Tek SMS Atıldı! 'Hesabınız Askıya Alındı' Netflix Kullanıcıları Diken Üstünde: Tek Tek SMS Atıldı! 'Hesabınız Askıya Alındı'
Kendiliğinden Yetişiyor, Toplaması Saatler Sürüyor: Yiyen Buz Gibi Havada Bile Hasta Olmuyor Kendiliğinden Yetişiyor, Toplaması Saatler Sürüyor: Yiyen Buz Gibi Havada Bile Hasta Olmuyor
Kurutma Makinesinden Çıkan Bu Toza Dikkat: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı Kurutma Makinesinden Çıkan Bu Toza Dikkat: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Ne Sirke Ne Karbonat! Sebze ve Meyveleri Dakikalar İçerisinde Bakterilerden Arındırıyor! Ne Sirke Ne Karbonat! Sebze ve Meyveleri Dakikalar İçerisinde Bakterilerden Arındırıyor!
Suriye Bayrağı Değişti: Bakın Yeni Suriye Bayrağı Ne Anlama Geliyormuş Suriye Bayrağı Değişti: Bakın Yeni Suriye Bayrağı Ne Anlama Geliyormuş
İbn-i Sina'nın Favori İçeceği: Beynin Süpürgesi Olarak Biliniyor, Kaynatıp İçmek Yetiyor İbn-i Sina'nın Favori İçeceği: Beynin Süpürgesi Olarak Biliniyor, Kaynatıp İçmek Yetiyor