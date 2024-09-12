Türkiye'nin En Güzel Kadını Seçildi: Babası Bakın Kim Çıktı

Miss Turkey 2024'ün finali dün akşam düzenlenirken, yarışmayı ve 'Türkiye'nin En Güzel Kadını' unvanını kazanan isim 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Sosyal medyada ilgi konusu olan Bilgen'in babası oldukça tanıdık bir isim çıktı.

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Türkiye'nin En Güzel Kadını Seçildi: Babası Bakın Kim Çıktı - Resim: 1

Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek ismi belirlemek için düzenlenen Miss Turkey 2024'ün final gecesi dün akşam Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapıldı.

Final aşamasına kalan 20 ismin podyuma çıktığı yarışmada kazanan, 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan genç yarışmacı, bu sene yapılacak Miss Universe 2024 yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanırken, final gecesine ilişkin tartışmalar sosyal medyaya damga vurdu.

Çok sayıda kullanıcı, final aşamasına kalan yarışmacılardan farklı isimlerin birinci olması gerektiğini savunurken, kraliçe tacını takan İdil Bilgen'in babasının kimliği gündem oldu.

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