Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı
TÜİK "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre, ülkemizin en güvenli şehirlerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıkladığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre, ülkemizin en güvenli şehri belli oldu. 2024 yılı için yapılan detaylı incelemelerde, suç oranlarının en düşük olduğu iller ortaya çıktı. Bu kapsamlı araştırma, vatandaşların yaşadıkları şehirlerdeki güvenlik algısını ve gerçek suç istatistiklerini bir araya getirerek, Türkiye'nin en güvenli noktalarını ortaya koydu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin güven araştırmasında gerilerde yer alması dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en güvenli şehri hangisi oldu? İşte sonuçlar...
İSTANBUL'DA GÜVEN ORANI: %45,1
ANKARA'DA GÜVEN ORANI: %51,1
İZMİR'DE GÜVEN ORANI: %60,1
TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ
Yapılan araştırmada Isparda 5'inci sırada yer aldı. Isparta'da güven oranı %79.3 olarak belirlendi.
Artvin güven oranı %81.6 olarak 4'üncü sırada yer aldı.
Rize güven oranı %85,3 olarak 3'üncü sırada oldu.
Türkiye'nin en güvenli şehirlerinde 2'inci sırada Türkiye'nin en düşük nüfusuna sahip ilimiz yer aldı.2'inci sıradaki Bayburt %86 güven oranı aldı.
Yapılan araştırmada Türkiye'nin en güvenli şehirleri listesinde birinci sırada ise Afyonkarahisar yer aldı. Suç oranının da en düşük olduğu il olan Afyonkarahisar'da güven oyu %87.2 oldu.