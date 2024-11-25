Türkiye'nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: Zirvedeki İl Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıkladığı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre, ülkemizin en güvenli şehri belli oldu. 2024 yılı için yapılan detaylı incelemelerde, suç oranlarının en düşük olduğu iller ortaya çıktı. Bu kapsamlı araştırma, vatandaşların yaşadıkları şehirlerdeki güvenlik algısını ve gerçek suç istatistiklerini bir araya getirerek, Türkiye'nin en güvenli noktalarını ortaya koydu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin güven araştırmasında gerilerde yer alması dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin en güvenli şehri hangisi oldu? İşte sonuçlar...