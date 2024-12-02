Türkiye’nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

TÜİK'in gerçekleştirdiği 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması', Türkiye'nin en güvenli şehirlerini belirledi. Suç oranlarına dayalı hazırlanan listede en güvenli şehir dikkat çekti. İşte en güvenli 5 şehir...

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’nin En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti Araştırması, ülkemizin en güvenli şehirlerini gözler önüne serdi. Araştırmada suç oranlarının düşük olduğu bölgeler değerlendirilerek bir güvenlik sıralaması oluşturuldu. Listenin zirvesinde yer alan şehir ise dikkat çekti.

SUÇ ORANLARINA GÖRE ŞEHİRLERİN SIRALAMASI

Araştırma, suç oranlarının düşük olduğu ve halkın kendini güvende hissettiği şehirleri belirlemeye odaklandı. Bu bağlamda, özellikle kırsal nüfusun yoğun olduğu ve suç oranlarının genel olarak düşük seyrettiği şehirler üst sıralarda yer aldı. Yüzde 87,2’lik güven oranıyla bu şehir zirveye yerleşirken, diğer dört şehir de yüksek güven oranlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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